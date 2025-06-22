نحو 700 مليون دولار استيرادات العراق للسيارات والدراجات الهوائية الكورية

شفق نيوز/ بلغت قيمة استيرادات العراق من السيارات المصنعة في كوريا الجنوبية، أكثر من 680 مليون دولار خلال العام 2024.

ووفقا لموقع trademap الذي يوفر خريطة للتجارة للصادرات والواردات للدول، فان "العراق استورد سيارات من كوريا الجنوبية مصممة لنقل 10 أشخاص واقل بلغت قيمتها 481 مليون و555 ألف دولار"، مشيرة الى أن "النمو في القيمة السنوية بين عامي 2020 و2024 بلغت 16%".

واضاف ان "استيرادات العراق من السيارات الكورية ذات النقل الخاص للبضائع بلغت 200 مليون و 200 الف دولار" .

وأشار الموقع الى أن "العراق استورد دراجات هوائية بما في ذلك دراجات ثلاثية العجلات بقيمة 37 ألف دولار".