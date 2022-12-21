نحو 700 ألف دونم تخرج عن خطة البصرة الزراعية ومسؤول محلي: الأمور تبشر بخير

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة البصرة، اليوم الأربعاء، عن تحديات تواجه القطاع الزراعي أبرزها اللسان الملحي في شط العرب، وفيما احصت المساحات الزراعية التي خرجت من الخطة، أكدت اللجوء للزراعة في المناطق الصحراوية.

وقال مدير زراعة البصرة، هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "القطاع الزراعي يتعرض إلى تحديات ومشاكل تعيق نموه وتطوره، منها شح المياه وقلة الأمطار والواردات المائية للمحافظة".

وأضاف، أن من ضمن التحديات والمشاكل "توغل اللسان الملحي في عمود شط العرب الذي أخرج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية جنوب المحافظة، فضلا عن استحواذ الشركات النفطية على مساحات زراعية، ما أدى إلى إخراج 684 الف دونم من الخطة الزراعية".

وتابع المسؤول المحلي، أن "مديرية زراعة البصرة أعدت خطة استراتيجية وفق دراسة علمية بداية العام، شملت التوسع في المساحات الزراعية وعلى المناطق الصحراوية، والتنوع بإدخال محاصيل جديدة، وتبني زراعة محاصيل الحنطة والشعير"، مبينا أنه "في هذا الموسم تم زرع مساحات كبيرة بقاطعي الزبير وصفوان، عبر استخدام تقنيات الري المحوري والرش الثابت والتنقيط".

وأكد حسين، أن "الأمور تبشر بخير، وهناك تفاؤل ورغبة حقيقية للمزارعين بتبني الزراعة في المناطق الصحراوية، لما له من مردود اقتصادي للمحافظة والبلد، مستطردا القول "وكذلك نسعى إلى اكمال خطتنا الاستراتيجية لهذا العام والاعوام المقبلة والتوسع بالمساحات الزراعية".

وأعرب مديرية زراعة البصرة، عن "أمله بأن تدعم الجهات الحكومية المزارعين، وأن يتم تقليص الاجراءات الروتينية في التعاقد الزراعي، والسماح للمزارعين بتجديد عقودهم وكذلك العقود الجديدة، وأن تخفف اجراءات الموارد المائية بخصوص منح العقود الزراعية عن طريق المياه الجوفية".