نحو 70 مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بأقل من عام

شفق نيوز - بغداد

كشف البنك المركزي العراقي ،اليوم الخميس، عن مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت نحو 70 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام 2025.

وذكر البنك في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان مبيعات البنك من العملة الصعبة خلال 10 أشهر من العام الماضي بلغت 67 ملياراً و 272 مليون دولار.

واضاف ان المبيعات توزعت ما بين حوالات خارجية التي بلغت 64 مليارا و 969 مليونا وايضا الى مبيعات نقدية بمقدار مليارين و 303 ملايين دولار.

واشارت الى ان هذه المبيعات خلال عشرة أشهر من العام الماضي والبالغة 67 مليارا و 272 مليون دولار، و ارتفعت بنسبة 7.5 % عن نفس الفترة من العام 2024 التي بلغت 62 مليارا و 581 مليون دولار.