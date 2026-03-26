العراق يحصد نحو 7 مليارات دولار من مبيعات النفط في شباط

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، أن الايرادات المالية المتحققة لصادرات الخام لشهر شباط / فبراير الماضي بلغت قرابة 7 مليارات دولار، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت الشركة في إحصائية رسمية وردت لوكالة شفق نيوز، أن كمية الصادرات من النفط الخام (بما في ذلك المكثفات) بلغت 99 مليوناً و872 ألفاً و220 برميلاً، محققة إيرادات إجمالية بلغت 6 مليارات و 814 مليوناً و585 ألف دولار.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن الحصة الأكبر من التصدير جاءت من حقول وسط وجنوب العراق بواقع 93 مليوناً و349 ألفاً و480 برميلاً.

كما أشارت الإحصائية إلى أن الكميات المصدرة من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بلغت 5 ملايين و551 ألفاً و610 براميل، فيما بلغت صادرات حقل القيارة نحو 971 ألفاً و130 برميلاً.