ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق ومجموعة من الدول الى 65 مليار دولار

شفق نيوز/ قالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، إن حجم التبادل التجاري للعراق مع مجموعة دول المبينة في الجدول أدناه بلغ 65 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2024، بارتفاع بلغت نسبته 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023.

وهذه المجموعة هي 11 دولة وكالاتي: الصين، والهند، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والأردن، والبرازيل، واليابان، والسعودية، وأستراليا.

وذكرت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم، أن العراق صدّر الى هذه الدول في النصف الأول من 2024 سلعاً بقيمة 45 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 11.6% مقارنة مع نفس الفترة.

هذا و تصدرت الصين الدول الاكثر استيرادا من العراق، تليها الهند، ثم كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة وجل هذه الصادرات هي من النفط الخام، بحسب التقرير.

بالمقابل استورد العراق من هذه الدول ماقيمته 19.6 مليار دولار امريكي بارتفاع بلغت نسبته 8.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وتصدرت الصين الدول الأكثر تصديرا للعراق، ثم تركيا والهند.

وبلغ الميزان التجاري للعراق مع هذه الدول 26 مليار دولار لصالح العراق بارتفاع بلغت نسبته 14.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق

وطبقا للتقرير، فإن كلا من: الإمارات العربية المتحدة وإيران لم تعلن حجم تبادلها التجاري مع العراق في النصف الأول من السنة الحالية بالرغم من أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد صدرت في 2023 بضائع بقيمة 22 مليار دولار الى العراق، وإيران قد صدرت سلعا الى العراق خلال 2023 بقيمة 10 مليارات دولار تتضمن الكهرباء والغاز.

وبحسب هذه البيانات فإن أكبر خلل للميزان التجاري للعراق مع تركيا اذا بلغ 5.2 مليارات دولار لصالح تركيا مرتفعا بنسبة 15.3% عن نفس الفترة من 2023.

ووفقا للبيانات نفسها، فمن المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري مع هذه الدول لغاية نهاية 2024 بحدود 130 مليار دولار، واذا ما اضيف لها حجم التبادل التجاري للعراق مع الإمارات العربية المتحدة وإيران فمن المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري للعراق مع كل هذه الدول بحدود 160 مليار دولار أمريكي.