نحو 600 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد بيع العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي نحو 600 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 585 مليوناً و 937 الفاً و 834 دولاراً بمعدل 117 مليوناً و187 الفاً و566 دولاراً، منخفضا بنسبة 11.46% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 135 مليوناً و 226 ألفاً و 314 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 100 مليون و142 الفاً و740 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.