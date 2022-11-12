نحو 600 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال مزاد الأسبوع الماضي نحو 600 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 599 مليوناً و 210 آلاف و972 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 119 مليوناً و842 الفاً و194 دولاراً منخفضاً بمقدار 24.68% عن الاسبوع الذي سبقه، مبينا ان الانخفاض جاء نتيجة انخفاض معظم مبيعات البنك خلال الاسبوع الماضي الى اقل من 135 مليون دولار.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيها 158 مليوناً و86 الفاً و390 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء التي بلغت فيه المبيعات 80 مليونا و 337 الفا و582 دولارا.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.