نحو 600 ألف برميل صادرات العراق النفطية للأردن في شهرين

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الأربعاء، أن الصادرات النفطية للأردن بلغت نحو 600 ألف برميل خلال الشهرين الماضيين.

وأظهر جدول أصدرته الشركة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الصادرات النفطية العراقية للأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2023 بلغت 590 ألف و298 برميل نفط بإيرادات بلغت 39 مليونا و336 الفا و 625 دولارا، وأوضح أن معدل السعر المباع للبرميل النفط المصدر للأردن بلغ 66.63 دولارا.

ووافق العراق على تمديد اتفاقية توريد النفط إلى الأردن لمدة سنة جديدة، في إطار التعاون بين البلدين.

وأقر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه، يوم أمس الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى أن التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة النفط.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.