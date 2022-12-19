نحو 60 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية، يوم الاثنين، نحو 60 مليون دولار في مزاد العملة الذي شارك فيه 35 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 135 مليونا و226 الفا و314 دولارا، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية ارتفعت في مزاد اليوم لتصل الى 59 مليونا و40 الف دولار مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت المبيعات النقدية فيه 22 مليون دولار، فيما بلغت الحوالات والاعتمادات الخارجية 76 مليونا و186 الفا و314 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا، وبلغ اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 212 شركة.