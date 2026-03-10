نحو 500 ألف برميل تراجع بمعدل صادرات نفط العراق لأميركا في شهر

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الاميركية، يوم الثلاثاء ، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 6 ملايين برميل خلال شهر شباط /فبراير الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام الى أميركا خلال شهر شباط/فبراير الماضي 6.552 ملايين برميل، منخفضة عن كانون الثاني/يناير الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 7.037 ملايين برميل".

وأضافت أن، "العراق صدّر متوسط 249 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأميركا خلال الأسبوع الأول من شهر شباط، فيما صدر متوسط 371 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 160 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، و متوسط 154 ألف برميل يوميا في الأسبوع الرابع".

وأوضحت الإدارة، أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته أميركا خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأميركا، تليها السعودية، ومن ثم المكسيك ثالثا".

ووفقا للجدول، فإن "العراق جاء بالمرتبة الثانية بين أكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأميركا بعد السعودية التي جاءت اولا بصادرات بلغت 15.176 مليون برميل، وجاءت ليبيا ثالثا بصادرات بلغت 2.99 مليون برميل".