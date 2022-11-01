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نحو 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-01T08:45:39+0000
نحو 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر تشرين الأول الماضي نحو 5 مليارات دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر تشرين الاول الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و902 مليون و499 الفا و810 دولارا وبمعدل 233 مليونا و452 الفا و371 دولارا يوميا، منخفضا بنسبة 1.17% عن شهر ايلول الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه وبمعدل 236 مليونا و207 آلاف و451 دولارا يوميا.

واضاف مراسلنا ان المبيعات البنك تجاوزت 230 مليون دولار يوميا خلال شهر تشرين الاول، كما توقف البنك عن اجراء المزاد لمدة ايام العطل الرسمية والتي بلغت 7 ايام.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار

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