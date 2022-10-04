نحو 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر أيلول الماضي ما يقارب من 5 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر ايلول الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و724 مليوناً و149 الفاً و21 دولاراً وبمعدل 236 مليوناً و207 الآف، و451 دولارا يوميا، منخفضا عن شهر اب الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 264 مليوناً و571 الفا و976 دولارا.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك تجاوزت 230 مليون دولار يوميا خلال شهر أيلول، كما توقف البنك عن إجراء المزاد لمدة ايام العطل الرسمية والتي بلغت عشرة ايام.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.