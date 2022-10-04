سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نحو 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-04T07:25:19+0000
نحو 5 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر أيلول الماضي ما يقارب من 5 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر ايلول الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و724 مليوناً و149 الفاً و21 دولاراً وبمعدل 236 مليوناً و207 الآف، و451 دولارا يوميا، منخفضا عن شهر اب الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 264 مليوناً و571 الفا و976 دولارا.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك تجاوزت 230 مليون دولار يوميا خلال شهر أيلول، كما توقف البنك عن إجراء المزاد لمدة ايام العطل الرسمية والتي بلغت عشرة ايام.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.

related

مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

Date: 2021-08-17 09:38:07
مبيعات البنك المركزي العراقي تتنفس الصعداء

البنك المركزي العراقي يسجل أعلى مبيعات له من الدولار خلال العام الحالي 

Date: 2022-08-17 10:41:12
البنك المركزي العراقي يسجل أعلى مبيعات له من الدولار خلال العام الحالي 

أكثر من 220 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات

Date: 2022-08-01 11:17:38
أكثر من 220 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات

ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-14 09:53:00
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

البنك المركزي يحقق أعلى مبيعات من الدولار خلال الربع الاول

Date: 2022-06-15 11:10:08
البنك المركزي يحقق أعلى مبيعات من الدولار خلال الربع الاول

انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم

Date: 2022-08-25 11:31:33
انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم

مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار و300 مليون دولار في إسبوع

Date: 2022-08-20 08:14:09
مبيعات المركزي العراقي تتجاوز المليار و300 مليون دولار في إسبوع

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%

Date: 2021-02-04 10:57:16
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بنسبة 38%