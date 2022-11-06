نحو 5 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 5 ملايين برميل في شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الاول الماضي 4.588 ملايين برميل، و بمعدل 148 ألف برميل يوميا" منخفضا عن شهر أيلول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.050 ملايين برميل و بمعدل 235 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بمعدل 109 آلاف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 130 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 220 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 134 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية وكولومبيا والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليونا، و284 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".