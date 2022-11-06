سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نحو 5 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-06T05:13:01+0000
نحو 5 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 5 ملايين برميل في شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الاول الماضي 4.588 ملايين برميل، و بمعدل 148 ألف برميل يوميا" منخفضا عن شهر أيلول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.050 ملايين برميل و بمعدل 235 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بمعدل 109 آلاف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 130 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 220 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 134 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية وكولومبيا والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 11 مليونا، و284 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".

related

أكثر من النصف .. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

Date: 2022-10-16 05:20:02
أكثر من النصف .. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

قفزة في الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

Date: 2021-09-04 05:56:21
قفزة في الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا

للأسبوع الثاني ..انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-11-20 05:54:14
للأسبوع الثاني ..انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

للأسبوع الثالث توالياً..انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-09-26 06:36:20
للأسبوع الثالث توالياً..انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Date: 2021-08-07 05:47:21
تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

العراق يتجاوز السعودية ويحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى أمريكا

Date: 2022-07-24 05:31:33
العراق يتجاوز السعودية ويحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى أمريكا

أكثر من 340 ألف برميل يوميا .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

Date: 2022-09-18 05:28:48
أكثر من 340 ألف برميل يوميا .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

العراق يتخطى السعودية في صادراته النفطية لأمريكا خلال أسبوع

Date: 2022-05-15 06:26:04
العراق يتخطى السعودية في صادراته النفطية لأمريكا خلال أسبوع