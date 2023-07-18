نحو 46 مليون برميل صادرات العراق من النفط لأمريكا بالثلث الأول من العام 2023

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 46 مليون برميل خلال الثلث الأول من العام 2023.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال الثلث الاول من العام 2023 وابتداء من كانون الثاني وشباط واذار ونيسان بلغت 45.998 مليون برميل، مرتفعا بنسبة 37% عن نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 29.029 مليون برميل ومرتفعا بنسبة 65% عن نفس الفترة من العام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 16.112 مليون برميل".

واضافت ان "اعلى معدل للصادرات النفطية لأمريكا خلال الثلث الاول من العام 2023 كانت في شهر شباط حيث بلغت 12.168 مليون برميل، فيما كانت اقل معدل للصادرات النفطية لشهر نيسان حيث بلغت 10.942 ملايين برميل ".

واشار ان اعلى معدل الصادرات للثلث الاول خلال العشر سنوات التي مضت كانت في العام 2018 حيث بلغت 86.317 مليون برميل .

ويصدر العراق ما يقارب من 10% من صادراته النفطية لأمريكا، ويعتبر العراق ضمن اهم عشر دول مصدرة لأمريكا بجانب كندا والمكسيك والسعودية.