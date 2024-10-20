نحو 42 مليون دولار حجم استيراد العراق من البقوليات والمعجنات والسكر التركي

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط "فيصل ميميش، أن العراق استورد البقوليات والمعجنات والسكر التركية بما يقارب 42 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

"وقال ميمش إن "البقوليات احتلت المرتبة الأولى في مجموعه التي قمنا بتصديرها في سبتمبر بقيمة 63 مليون دولار، وفي الفترة المذكورة، حققنا زيادة بنسبة 15 في المائة في مجموعة منتجات البقول بينما احتلت المعجنات المرتبة الثانية بقيمة 28.2 مليون دولار، والسكر ومنتجاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 19 مليون دولار.

واشار الى ان "العراق وسوريا وايطاليا كانت في المراكز الثلاث الاولى، مضيفا "صدرنا 41.8 مليون دولار إلى العراق بزيادة 38 بالمئة، و12 مليون دولار إلى سوريا بزيادة 77 بالمئة، ووصلنا إلى قيمة 9.4 مليون دولار في السوق الإيطالية، وتلتها السودان وفلسطين ومصر وألمانيا والنمسا والجزائر والمملكة العربية السعودية.