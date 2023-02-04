نحو 400 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي الإجمالية في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي نحو 400 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 395 مليونا و86 ألفا و 279 دولارا بمعدل يومي بلغ 79 مليونا و13 ألفا و655 دولارا منخفضا بنسبة 9.2% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 105 ملايين و 115 ألفا و 216 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 63 مليونا و 335 ألفا و80 دولارا.

واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.