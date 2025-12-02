نحو 4,5 ملايين برميل يوميا حصة العراق من إنتاج النفط خلال الربع الأول في 2026

شفق نيوز - بغداد

اتفقت ثماني دول في منظمة أوبك+ على مستويات الإنتاج المطلوب من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2026، بما يضمن التزامها باستقرار السوق في ظل توقعات اقتصادية إيجابية وانخفاض المخزونات

وجددت الدول الثمانية التزامها بالقرار الصادر في 2 نوفمبر 2025، القاضي بتعليق الزيادات الإنتاجية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، مراعاة للعوامل الموسمية، وذلك وفق التفاصيل الواردة في الجدول المعتمد.

وحسب بيانات اوبك بلغت حصة انتاج العراق من النفط الخام 4.273 ملايين برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2026 للاشهر كانون الثاني وشباط واذار.

واشارت المنظمة ان اعلى حصة انتاجية ما زالت من نصيب السعودية حيث بلغت 10.103 ملايين برميل يوميا، تلتها روسيا 9.574 ملايين برميل يوميا، تلاها العراق، ومن ثم الامارات 3.411 ملايين برميل يوميا. تلاها الكويت حيث يبلغ حصتها من الانتاج 2.580 مليون برميل يوميا .

وتابعت ان كازخستان بلغ انتاجها للربع الاول من النفط 1.569 مليون برميل يوميا تليها الجزائر 971 ألف برميل يوميا تليها عمان 811 ألف يوميا.

ووافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها الأمانة العامة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للأعضاء لتحديد حصص الإنتاج ابتداء من 2027.