نحو 4 مليارات دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر اذار/مارس الماضي نحو 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر اذار الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و906 ملايين و 380 الفا و 890 دولارا بمتوسط بلغ 195 مليونا و 319 الفا و 44 دولارا، مرتفعا بنسبة 31.76% عن الشهر الذي سبقه والبالغ متوسط 133 مليونا و281 الفا و994 دولارا يوميا، ومنخفضا بنسبة 2.64% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 .

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي مليارين و819 مليونا و593 الفا و 890 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 82.87 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 483 مليونا و280 الف دولار .

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.