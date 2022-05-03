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نحو 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-03T05:49:57+0000
نحو 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر نيسان الماضي ما يقارب من 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر نيسان الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و980 مليوناً و227 الف دولار، وبمعدل 199 مليوناً و11 الفاً و350 دولاراً يوميا، مرتفعة عن شهر اذار الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 3 مليارات 803 ملايين و565 الف دولار.

واضاف مراسلنا ان الارتفاع في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة تجاوز مبيعاته من الدولار الى اكثر من 200 مليون دولار يوميا لمعظم أيام الشهر .

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار لكل دولار.

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