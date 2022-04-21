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نحو 4 دولارات .. تراجع سعر خام البصرة الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-21T09:33:28+0000
نحو 4 دولارات .. تراجع سعر خام البصرة الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل بشكل كبير، يوم الخميس، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.77 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.55% ليصل الى 102.50 دولار للبرميل الواحد.

و تذبذبت أسعار خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 113.36 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 3.84 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 107.54 دولارات للبرميل بانخفاض بلغ 3.41 دولارات للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 108.30 دولارات بارتفاع بلغ 0.27 دولار، وبلغ مزيج ايران الثقيل 106.09 دولارات بارتفاع بلغ 0.40 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 106.91 دولارات بارتفاع بلغ 0.11 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 105.74 دولارات بارتفاع 0.14 دولار".

وكانت اسعار النفط قد تذبذبت نتيجة شح المعروض، فيما خفض صندوق النقد الدولي من نمو الاقتصادي العالمي نحو نقطة مئوية كاملة مما اثار قلق المستثمرين .

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