نحو 35 مليار دولار حجم استثمارات الشركات التركية في العراق

شفق نيوز/ صرّح القنصل العام التركي في إقليم كوردستان أرمان توبجو، يوم الثلاثاء، أن حجم استثمارات الشركات التركية في العراق بلغ نحو 35 مليار دولار.

وقال توبجو، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، إن حجم التبادل التجاري مع العراق تجاوز 18 مليار دولار في العام 2024.

وأضاف ان، استمرار تدفق صادرات تركيا من السلع إلى إقليم كوردستان والعراق يعد نجاحا كبيرا، مردفا بالقول إن، الشركات التركية تؤدي دورا فاعلا في اقليم كوردستان، وهذا محل فخر كبير لنا.

وأشار القنصل التركي العام في اقليم كوردستان، إلى أن حجم استثمارات الشركات التركية في جميع أنحاء العراق بلغت 35 مليار دولار.