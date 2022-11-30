نحو 35 ألف طن إنتاج العراق من زيت الزيتون سنوياً

شفق نيوز/ بلغ إنتاج العراق من زيت الزيتون نحو 35 ألف طن سنوياً ليحتل المرتبة 23 عالمياً، حسب الموقع Review World الأمريكي.

وقال الموقع في أحدث إحصائية له لشهر تشرين الثاني لعام 2022، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء بالمرتبة 23 عالميا وبالمرتبة التاسعة عربيا بأكبر منتج لزيت الزيتون"، مبينا ان "انتاج العراق من زيت الزيتون بلغ 34.501 ألف طنا سنويا".

وحسب الموقع، فإن "اكثر الدول انتاجا لزيت الزيتون جاءت إسبانيا بخمسة ملايين و 965 ألف طن، تليها إيطاليا بإنتاج 2 مليون و194 ألف طن، تليها المغرب بإنتاج 1 مليون و912 ألف طن، تليها تركيا بإنتاج 1 مليونا و 525 ألف طن، تليها اليونان بإنتاج 1 مليون و 228 الف طن".

عربياَ، وحسب الموقع فإن المغرب جاء أولاً بأكثر الدول العربية إنتاجاً لزيت الزيتون، ومن ثم جاءت مصر ثانياً، وتونس ثالثاً، والجزائر رابعاً، وسوريا خامساً، والأردن سادساً، ولبنان سابعاً، وفلسطين ثامناً، والعراق تاسعاًـ وجاءت الكويت عاشراً".

واشارت الى ان "زيت الزيتون يعتبر لدى بعض البلدان أكثر من طعام حيث يكون هو مصدر دخل في الواقع، بالنسبة لأماكن مثل إسبانيا وإيطاليا والمغرب التي تعتبر ( أكبر ثلاث دول منتجة لزيت الزيتون)".