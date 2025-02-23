نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية، اليوم الأحد، في مبيعات البنك المركزي العراقي أكثر من 93% بمزاد العملة الصعبة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 293 مليوناً و 340 الفاً و 631 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 275 مليونا و 440 الفا و 631 دولارا، بنسبة 93.82 %، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 17 مليونا و 900 الف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 5 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 23 شركة.