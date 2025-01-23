نحو 300 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية، اليوم الخميس، في مبيعات البنك المركزي اكثر من 89% بمزاد العملة الصعبة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 299 مليوناً و 249 ألفاً و 476 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 271 مليونا و 99 ألفا و 476 دولاراً، بنسبة 89.67%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 28 مليونا و 150 ألف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 8 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 32 شركة.