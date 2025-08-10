نحو 300 ألف برميل يوميا .. قفزة في صادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الأحد، ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت معدل 5.589 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 221 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.368 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 279 ألف برميل، مرتفعة بمقدار 65 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 214 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.852 ملايين برميل يوميا، تليها البرازيل معدل 433 ألف برميل يوميا، ومن المكسيك بمتوسط 429 ألف برميل، ومن السعودية بمعدل 288 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 180 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 118 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور معدل 37 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 70 ألف برميل يوميا فيما لم تستورد اي كمية من فنزويلا او ليبيا".