نحو 30 مليار دولار قيمة صادرات العراق النفطية الى الهند

شفق نيوز/ بلغت قيمة الصادرات العراقية النفطية الى الهند أكثر من 29 مليار دولار خلال العام 2024.

ووفقا للبيانات والاحصائيات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، ان صادرات العراق النفطية الى الهند بلغت قيمتها 29 ملياراً و 579 مليوناً و 961 الف دولار، فيما بلغت كمية هذه الصادرات 52 مليونا و 284 الفا و 377 طنا من النفط.

وتشير تلك الاحصائيات الى النمو السنوي لهذه الصادرات خلال أربع سنوات بلغت 15% ، وأن هذه الحصة تمثل 20% من استيرادات الهند من النفط من دول العالم.

وطبقا لتلك البيانات والاحصائيات، فإن النفط الخام شكّل معظم هذه الصادرات، و بقيمة 28 مليارا و 601 مليون و 225 دولارا، فيما بلغت قيمة الزيوت البترولية والزيوت المشتقة المصدرة مليارا و773 مليونا و204 دولارات، في حين بلغ قيمة فحم البترول، وبتومين البترول، وغاز البترول 223 مليونا و531 ألف دولار.