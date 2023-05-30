نحو 30 مليار دولار ايرادات العراق النفطية خلال 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الثلاثاء، أن الإيرادات النفطية في الثلث الأول من العام الحالي 2023 بلغت نحو 30 مليار دولار.

وأطلعت وكالة شفق نيوز، على جداول للشركة أظهرت أن "مجموع الصادرات النفطية للثلث الأول من العام الحالي 2023 بلغت 393 مليوناً و48 الفاً و 679 برميل نفط"، كما بينت ان "معدل التصدير الشهري بلغ 98 مليوناً و 262 ألف برميل، بمعدل 3 ملايين و275 ألف برميل يوميا".

وبحسب تلك الجداول، فإن "الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 29 مليارا و932 مليونا و167 الف دولار، بمعدل 7 مليارات و 483 مليوناً و41 الف دولار شهريا"، مشيرة إلى أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام للثلث الأول من العام الحالي بلغ 76 دولارا و173 سنتا".

ووفق جداول الشركة فإن "معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغت 385 مليونا و120 ألفا و 137 برميلا، بمعدل 96 مليونا و280 ألف برميل شهريا بمعدل 3 ملايين و209 آلاف برميل يوميا"، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر كركوك 529 ألفا و 953 برميلا، بمعدل 176 ألفا و651 برميل نفط شهريا من خلال تصدير الثلاثة الأشهر الأولى فقط من العام الحالي".

وبينت جداول شركة سومو، أن "عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغت 36 شركة عالمية".