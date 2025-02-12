نحو 290 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية اليوم، الأربعاء، في مبيعات البنك المركزي اكثر من 97% .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 286 مليوناً و 48 ألفاً و 422 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 277 مليونا و 748 ألفا و 422 دولاراً، بنسبة 97.11%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 8 ملايين و300 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 6 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 11 شركة.