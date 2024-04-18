نحو 270 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة

شفق نيوز/ قاربت مبيعات البنك المركزي العراقي 270 مليون دولار، يوم الخميس، في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 269 مليوناً و62 ألفاً و701 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 251 مليوناً و302 ألفاً و701 دولاراً، مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية البالغة 17 مليوناً و760 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها ستة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج أربعة مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 73 شركة.