نحو 270 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، لتصل الى أكثر من 269 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم امس الاربعاء .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 269 مليوناً و 310 آلاف و587 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 260 مليونا و 460 ألفا و587 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 8 ملايين و 850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 11 شركة.‎