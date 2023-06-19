نحو 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد الاثنين

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم الاثنين، نحو 250 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 243 مليونا و927 الفاً و425 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 222 مليوناً و597 الفاً و425 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 21 مليوناً، و330 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 26 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 101 شركة.