نحو 250 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الخميس، نحو 250 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 240 مليونا و 625 الفا و 519 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 209 ملايين و 725 الفا و 519 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 30 مليونا 800 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 24 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 60 شركة.