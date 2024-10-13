نحو 250 ألف برميل يوميا .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد ، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت 5.305 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 439 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.744 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 241 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 89 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 152 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.499 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 382 الف برميل يوميا ، تليها فنزويلا بمتوسط 315 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمتوسط 285 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الإكوادور بمعدل 228 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا كانت بمعدل 149 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 134 الف برميل يومياً ، ومن نيجيريا بمعدل 44 الف برميل يوميا ،و من ليبيا بمعدل 28 ألف برميل يوميا".