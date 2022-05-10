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نحو 200 مليون دولار مبيعات البنك من الدولار في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-10T12:40:21+0000
نحو 200 مليون دولار مبيعات البنك من الدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، ما يقارب من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 198 مليونا و898 الفا و140 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 147 مليوناً و648 الفاً و140 دولارا، فيما ذهب المتبقي منها على شكل مبيعات نقدية والتي بلغت 51 مليونا و250 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و23 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 245 شركة توسط.

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