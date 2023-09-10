نحو 200 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، يوم الأحد، نحو 200 مليون دولار في مزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 197 مليوناً و331 ألفاً و889 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات، حيث بلغت 170 مليوناً و591 ألفاً و889 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 26 مليوناً و740 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 25 شركة.