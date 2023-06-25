نحو 20 مليون دولار حجم التبادل بين العراق وإثيوبيا

شفق نيوز/ أفاد موقع trade map، الذي يوفر خريطة التجارة للدول (الصادرات والواردات)، يوم الأحد، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق واثيوبيا نحو 20 مليون دولار وذلك خلال عام 2022 الماضي.

وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "التبادل التجاري بين العراق وإثيوبيا خلال عام 2022 بلغ 19.598 مليون دولار، وشكلت صادرات العراق منها نسبة 95 %".

وأضافت أن "العراق صدر لاثيوبيا خلال عام 2022 مقدار 7 سلع بقيمة مالية بلغت 18.719 مليون دولار، كانت أبرزها الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة بلغت 15,774 مليون دولار، كما صدر منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 1.479 مليون دولار، والاسمدة بقيمة 566 ألف دولار".

وأشارت إلى أن "اثيوبيا صدرت 9 سلع للعراق بقيمة مالية بلغت 879 الف دولار كانت ابرزها البلاستيك بمقدار 611 ألف دولار، والقهوة والشاي بقيمة 232 الف دولار، الأشجار الحية والنباتات الأخرى والبصيلات بقيمة 26 ألف دولار".

وإثيوبيا أو كما كانت تسمى قديماً الحبشة، دولة غير ساحلية تقع في القرن الأفريقي، وعاصمتها أديس أبابا، تبلغ مساحة إثيوبيا الإجمالية 1.100 مليون كيلومتر مربع ويقطنها أكثر من 109 ملايين نسمة.