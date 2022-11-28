نحو 140 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي، يوم الاثنين، نحو 140 مليون دولار مع مشاركة 34 مصرفا بمزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 139 مليونا و524 الفا و999 دولارا، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 96 مليونا و374 الفا و999 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 43 مليونا و150 الف دولار.

وأشار إلى ان 18 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 145 شركة توسط.