في 8 أشهر.. نحو 11 مليار دولار ايرادات العراق النفطية من أوروبا

شفق نيوز/ بلغت إيرادات العراق النفطية الى اوروبا منذ بداية العام الحالي 2023 ولغاية نهاية شهر آب نحو 11 مليار دولار .

وقالت وكالة الطاقة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا تواصل انتعاشها شهريًا، إذ سجلت خلال أغسطس/آب الماضي 2023 نحو 2.11 مليار دولار، بعد تصدير 25.8 مليون برميل، بزيادة أكثر من 5.3 ملايين برميل عن شهر يوليو/تموز السابق له".

واضافت ان "إجمالي إيرادات النفطية إلى السوق الأوروبية بلغت 10.92 مليارات دولار من مجموع الصادرات التي بلغت 150 مليون و72 ألف و565 برميل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/آب"

ويعمل العراق على زيادة صادراتها النفطية إلى السوق الأوروبية، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (2022)، إذ تستفيد من إيرادات هذه الصادرات لتنمية وتعظيم مواردها المالية، بالإضافة إلى تحقيق انتشارًا أكبر في الأسواق الخارجية، مع محاولة فتح أسواق جديدة.