نحو 100 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي للحوالات الخارجية، يوم الأحد، نحو 100 مليون دولار في مزاد اليوم وبمشاركة 25 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 120 مليونا و 228 الفا و 591 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت على شكل حوالات واعتمادات خارجية لتصل الى 98 مليونا و118 الفا و591 دولارا، فيما بلغت المبيعات النقدية 22 مليونا و110 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 11 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 103 شركات.