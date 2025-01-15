نحو 100% مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية للدولار

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية، اليوم الأربعاء، في مبيعات البنك المركزي أكثر من 96% بمشاركة 7 مصارف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 287 مليوناً و 904 آلاف و 395 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 277 مليونا و 604 ألفا و395 دولاراً، بنسبة 96.3%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 10 ملايين و300 ألف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 16 شركة.

ووفقا لاحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، فإن حجم مبيعاته من الدولار الأمريكي في مزاد العملة اليومي للعام 2024 بلغت أكثر من 81 مليار دولار أمريكي.