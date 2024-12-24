نحو 100% حوالات خارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية اليوم، الثلاثاء، في مبيعات البنك المركزي بمزاد العملة أكثر من 97% بمشاركة 14 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 291 مليوناً و 486 ألفاً و 837 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 283 مليونا و 986 ألفا و 837 دولاراً، بنسبة 97.5%% مقارنة بالمبيعات النقدية البالغة 7 ملايين و500 ألف دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 12 شركة.