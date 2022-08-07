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نحو 10 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-07T06:43:50+0000
نحو 10 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما يقارب 10 ملايين برميل في شهر تموز الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تموز الماضي 9.982 ملايين برميل، و بمعدل 322 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر حزيران الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 8.190 ملايين برميل وبمعدل 273 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تموز بمعدل 302 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 454 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 165 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 369 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 14 مليونا، و663 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك ".

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