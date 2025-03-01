نحو 1.5 مليار .. قفزة كبيرة في مبيعات المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي نحو مليار ونصف المليار في ارتفاع واضح بالمبيعات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 448 مليونا و 692 الفا و 896 دولارا، بمعدل يومي بلغ 289 مليونا و 579 الفا و 812 دولاراً، منخفضا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 291 مليوناً و 368 الف و 812 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار يوم الخميس حيث بلغت فيه 307 ملايين و931 ألفا و825 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 272 مليونا و 939 الفا و 389 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 386 مليونا و 942 الفا و 896 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 61 مليونا و750 الف دولار .