نحو 1.250 مليار دولار مبيعات البنك في اسبوع

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي نحو 1.250 مليار دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 1 مليار و245 مليونا و214 الفا و993 دولارا بمعدل يومي بلغ 249 مليونا و999 الفا و650 دولارا، مرتفعا بمقدار 3.66% عن الاسبوع الذي سبقه".

واضاف مراسلنا؛ ان "اعلى مبيعات للدولار كان يوم الثلاثاء حيث بلغت فيها المبيعات 256 مليونا و156 ألفا و267 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين التي بلغت فيها المبيعات 237 مليونا و617 الفا و300 دولار".

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل واحد دولار.