نحو نصف مليار دولار مبيعات البنك العراقي الاجمالية في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي نحو نصف مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 437 مليونا و300 الف و223 دولارا بمعدل يومي 87 مليوناً و460 الفاً و44 دولاراً، منخفضا بنسبة 26.27% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا أن اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 126 مليونا و 944 الفا و 502 دولار، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 61 مليونا و649 الفا و886 دولارا.

واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.