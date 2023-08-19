نحو مليار دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 978 مليونا و699 ألفا و 311 دولارا، بمعدل يومي بلغ 195 مليونا و739 ألفا و 862 دولارا، منخفضا بنسبة 7.14% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 210 ملايين و 424 الفا و928 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاحد، حيث بلغت المبيعات فيه 207 ملايين و 684 الفا و 288 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء الذي بلغت المبيعات فيه 183 مليونا و890 الفا و982 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 828 مليونا و569 الفا و311 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 82% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 150 مليونا و130 ألفا دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.