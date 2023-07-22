نحو مليار دولار مبيعات المركزي العراقي الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو مليار دولار.

وقال المراسل الاقتصادي لوكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة أربعة ايام التي فتح بها المزاد 889 مليوناً و782 الفاً و342 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 222 مليوناً و445 الفاً و585 دولاراً مرتفعاً بنسبة 0.26% عما سجله الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت معدلات بيعه اليومي 221 مليوناً و858 الفاً و429 دولاراً".

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 232 مليوناً و286 الفاً و896 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيه 217 مليوناً و717 الفاً و136 دولاراً.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي 773 مليوناً و632 الفاً و342 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 85% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 116 مليوناً و150 ألف دولار.

واوضح المراسل، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.