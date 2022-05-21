نحو مليار دولار مبيعات البنك في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي ما يقارب من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 979 مليونا و276 الفا و369 دولارا بمعدل يومي بلغ 195 مليونا و978 الفا و 073 دولارا، مرتفعا بمقدار 0.2% عن الاسبوع الماضي".

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار لكل دولار".