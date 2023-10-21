نحو مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في غضون أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 985 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 985 مليونا و 596 الفا و 5 دولارات، بمعدل يومي بلغ 184 مليونا و462 الفا و106 دولارات مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 801 دولار، 133 الفا، و899 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار في يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 199 مليونا و 829 الفا و 639 دولارا، فيما وكانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 193 مليونا و 925 الفا و190 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 776 مليونا و984 الفا و105 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 64% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 280 مليونا 613 ألفا و 900 دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.