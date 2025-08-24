نحو مليار دولار سنوياً صادرات الأردن إلى العراق

شفق نيوز - عمان

أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن حجم صادرات بلاده إلى العراق والتي وصلت الى حوالي مليار دولار الى العراق، قابلة للزيادة.

ونقلت وسائل اعلام اردنية عن الجغبير قوله، إن التنسيق المستمر بين الحكومة الأردنية والقطاع الصناعي، ساهم في ازالة العديد من العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية الى العراق.

وتوقع استمرار هذا النمر خلال الفترة القادمة من خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين لتذليل العقبات الادارية والاجرائية واللوجستية، الى جانب تأسيس المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين الطرفين.